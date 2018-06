Happy End für Leonard Freier (33) und seine Caona! Letzte Woche krönten der einstige Bachelor und die Unternehmerin ihre Liebe mit einer feierlichen Hochzeit. Ein extravaganter Bräutigam, eine wunderschöne Braut, eine hochkarätige Gästeliste – alles war perfekt. Dabei blickt das frischgebackene Ehepaar auf eine bewegte Zeit zurück: Das Ticket in den Für-immer-und-ewig-Himmel lösten die beiden erst, nachdem sie ein paar Hürden überwunden hatten. Eine Tätowierung an Caonas linkem Handgelenk soll nun an die turbulente gemeinsame Reise erinnern und Caona und Leonard ein Leben lang miteinander verbinden.

Bereits vor vielen Jahren waren die beiden ein Paar, aus ihrer Beziehung ging sogar das gemeinsame Töchterchen Aurora hervor. Doch schließlich trennten sich Leonard und Caona schweren Herzens und Leonard versuchte sein Glück 2016 in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor". Doch seine Traumfrau fand er dort nicht, stattdessen verliebte er sich erneut in seine Ex-Freundin und jetzige Ehefrau. Diese dramatische Lovestory erzählt Caonas Tattoo. ”Der Spruch, den ich mir stechen lassen werde, begleitet uns eigentlich schon sehr lange. Das ist ‘ein Leben lang’ und unser Hochzeitsdatum", verriet sie kurz vor der Hochzeit, als Promiflash sie ins Tattoo-Studio begleiten durfte. Auch in die Traurede wurden die symbolträchtigen Zeilen eingebunden.

Für den 33-Jährigen ist Caonas Körperschmuck der perfekte Liebesbeweis. Er selbst drückte sich allerdings vor der Tattoo-Nadel. "Ich finde es schön bei Caona, ich freue mich auch, steht ihr, aber ich selbst hab es mit Tattoos irgendwie nicht so", gestand er gegenüber Promiflash.

Promiflash Caona Freiers Liebes-Tattoo

Instagram / caona_m Leonard Freier und Caona bei ihrer Hochzeit

Promiflash Leonard Freier im Promiflash-Interview

