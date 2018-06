Eine wahre Heldenreise! Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31) haben bewegte Monate hinter sich. Der Comedian und die Profitänzerin mussten bei Let's Dance viele Höhen und Tiefen mitnehmen. Am Ende lohnte sich der Kampf allerdings, denn das Duo holte sich am vergangenen Freitag den Pokal und den Titel "Dancing Star 2018". Einige Tage später ließ die gebürtige Russin nun das Geschehene Revue passieren und wollte vor allem einer Person danken: ihrem Ingolf.

Noch vor der Siegerverkündung im Finale erklärte der 60-Jährige, dass er die Trophäe auf jeden Fall seiner Tanzpartnerin überlassen würde. Und auch Ekaterina hat den TV-Star sehr in ihr Herz geschlossen. Bei Instagram veröffentlichte sie nun ein Foto von ihrem Triumph und liebevolle Worte für Ingolf: "Hier sind wir: Das Team 'Tanzmäuse', das am Anfang an nicht mal vom Finale träumen konnte. Ja, wir sind kein perfektes Tanzpaar, wir sind auch keine perfekten Menschen, aber wir genießen das Leben, wir genießen das Tanzen und wir sind glücklich. [...] Und großen, lieben Dank an meinen großartigen Tanzpartner Ingolf Lück. Du bist mein Hero!"

Damit aber nicht genug: Ekat hat auch die ganze Crew nicht vergessen. In einem weiteren Post richtete sie sich vor allem an ihre Profikollegen, mit denen sie auch enge Freundschaften verbindet: "Ihr habt alle einen ganz tollen Job gemacht, aber auch viel mehr. Ihr seid menschlich geblieben. Besonderen Respekt und ganz lieben Dank an die zwei Finalisten Erich Klann (31) und Sergiu Luca (35), dass ihr mir nach so einer langen Tanzreise nach dem Finale herzlich gratuliert und ein gutes Gefühl geschenkt habt." Nicht nur die zwei Final-Konkurrenten, sondern auch alle anderen Kollegen bedenkt die 31-Jährige in ihrem Statement – eine echte "Let's Dance"-Familie eben.

Instagram / ekatleonova Ingolf Lück und Ekaterina Leonova

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2018

Florian Ebener/GettyImages Erich Klann, Judith Williams, Ekaterina Leonova und Ingolf Lück im "Let's Dance"-Finale 2018

