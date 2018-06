Er findet seine letzte Ruhe: Am 20. April nimmt sich der Star-DJ Avicii (✝28) unerwartet das Leben. Mit gerade einmal 28 Jahren wird der "Wake Me Up"-Interpret im Oman tot aufgefunden. Vor wenigen Wochen erklärt seine Familie in einem rührenden Statement, dass Tims Beerdigung im engsten Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Vergangenen Sonntag wird der Künstler nun auf einem Waldfriedhof in seiner Geburtsstadt Stockholm beigesetzt. Freunde und Familie geben dem Musiker so die letzte Ehre!

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de