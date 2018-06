War ihr Hochzeits-Aufzug ein Hit oder totaler Flop? Leonard Freier (33) gab seiner Caona am Donnerstag in Brandenburg das Jawort. Dabei war der Ex-Bachelor in einen auffälligen roten Anzug gekleidet – die Braut trug ein körperbetontes Traumkleid. Doch wie kamen die Outfits eigentlich bei den Gästen an? Promiflash traf die Freunde des Brautpaars, die einstigen Bachelorette-Boys Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) vor Ort und bekam begeistertes Feedback! "Er hat da ein super Ding rausgehauen. Also der Anzug von Leonard war Bombe", schwärmte Niklas. Zu Caonas Auftritt fügte Sebi hinzu: "Toll, nicht zu pompös, ich mag es eher so!"



