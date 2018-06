Denise und Pascal Kappés wollen nur das Beste für ihren kleinen Schatz – daran kann auch ihre überraschende Trennung Anfang Juni nichts ändern. Nach nur 13 Wochen Ehe geht das einstige TV-Traumpaar wieder getrennte Wege. Die Hintergründe für ihr Liebes-Aus behalten die werdenden Eltern nach wie vor für sich, Fakt ist jedoch: Beide wollen für ihren Baby-Boy da sein, dem kleinen Racker soll es trotz getrennt lebender Eltern an nichts mangeln. Denise und Pascal halten zusammen – und freuen sich gemeinsam und doch getrennt auf ihren Sohnemann!

Dass sie ihrem Spross zuliebe an einem Strang ziehen, zeigt die Bald-Mama jetzt mit einer süßen Instagram-Story. Die Ex-Bachelor-Kandidatin teilt einen Clip, in dem sie den Kleiderschrank ihres kleinen Nachwuchs-Kickers auf Vordermann bringt. Neben süßen Mini-Söckchen, auf dem "I love Mum" und "I love Dad" steht, zeigt sie auch einen Strampler mit dieser eindeutigen Botschaft: Ihr Baby ist Mamas UND Papas Schatz! Als wären die aussagekräftigen Outfits noch nicht genug, hat Denise den Daddy ihres Sprösslings in der Story verlinkt – ein klares Zeichen für ihre gemeinsame Zukunft als Familie.

Trotz der geteilten Liebe für ihren Mini-Mann, scheint eine Liebes-Reunion ausgeschlossen. Erst kürzlich erklärte Denise: "Um ein für alle Mal die Frage zu beantworten: Ich bin glückliche Single-Mom. Ich werde keine weiteren Statements geben, für mich gibt es nur noch einen Mann in meinem Leben und das ist der kleine Schatz!"

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official 3D-Ultraschall von Denise Kappès ungeborenem Sohn

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, deutsches TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de