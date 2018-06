Nikki Reed (30) und Ian Somerhalder (39) trauern um einen geliebten Begleiter! Vergangenes Jahr bekam das glückliche Paar eine gemeinsame kleine Tochter. Zusätzlich wohnen auch mehrere Hunde und Katzen unter dem Dach des Schauspielerpärchens – und sie lieben ihre tierischen Familienmitglieder! Gerne posten sie süße Schnappschüsse der Vierbeiner via Social Media. Doch von einem Mitglied ihrer Rasselbande mussten sich die zwei nun verabschieden: Nikkis und Ians Hündin Ira ist gestorben!

Vergangenen Dienstag veröffentlichte der Vampire Diaries-Star einen rührenden Abschiedspost auf seinem Instagram-Profil. Neben einigen niedlichen Fotos der Schäferhündin widmete er ihr eine emotionale Botschaft: "Ich habe nie wieder ein so besonderes Tier wie dich kennengelernt.[...] Mein Kind, ich werde dich vermissen, so wie jeder, der dich jemals getroffen hat." Wie der Schauspieler berichtete, starb die treue Begleiterin der Familie an den Folgen einer Krebserkrankung. "Ich liebe dich mein Baby, in Liebe, Dad", beendete Ian seine Widmung.

Auch seine Frau Nikki richtete liebevolle Worte an die verstorbene Hündin: "Du warst jetzt für eine so lange Zeit meine beste Freundin [...] und ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, mich von dir zu verabschieden. Danke für all die schönen Momente, die du uns beschert hast." Wie der Twilight-Star ihrer pelzigen Begleiterin in ihrem Abschlusssatz versprach, werde sie ihre Asche an ihrem Lieblingssee verstreuen.

FayesVision / WENN.com Nikki Reed und Ian Somerhalder bei den 24. Elle Women in Hollywood Awards

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und sein Schäferhund Ira

Instagram / nikkireed Nikki Reed und ihr Schäferhund Ira

