Was für eine schöne Liebeserklärung an ihre kleine Schwester! Eingefleischten Paola Maria-Fans dürfte die schöne Brünette bekannt sein. Anna ist 18 Jahre alt und die jüngere Sis der erfolgreichen YouTuberin. Das ein oder andere Mal tauchte sie bereits in den Click-Erfolgen des Netz-Stars auf. In der Regel bleibt sie der Öffentlichkeit aber fern. Zeit für eine Ausnahme: Paola teilte jetzt ein süßes Geschwister-Pic mit ihren Fans.

Seifenblasen und zwei Mädchen mit Mini-Maus-Haarreifen auf dem Kopf vor einem Märchenschloss – das kann nur ein Disneyland-Schnappschuss sein! Auf einem neuen Instagram-Foto stehen Paola und Anna dicht beieinander im beliebten Freizeitpark in Paris. Dazu schreibt die Ehefrau von Sascha Koslowski: "Sie ist nicht nur meine kleine Schwester, sondern auch meine beste Freundin. Ti Amo." Geschwisterliebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Auch Anna lässt das Netz wissen, wie wichtig Paola in ihrem Leben ist. Sie kommentiert den Post mit: "Ich liebe dich auch. Beste Schwester auf der ganzen Welt."

So gut wie heute verstanden sich die beiden Beautys nicht immer. In einem Frage- und Antwortvideo gaben Paola und Anna Ende 2017 amüsiert zu, wie sehr sie als Kinder aneinandergeraten sind. Die beiden hätten sich nicht einfach nur gestritten, es flogen auch Fäuste.

Alexander Hassenstein/Getty Images Paola Maria auf der Glowcon 2017 in Berlin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Paola Maria und Sascha Koslowski auf der GLOW-Convention in Dortmund

Anzeige

YouTube / Paola Maria Paola Maria und ihre Schwester Anna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de