Für Viola Kraus (27) war die Liebessuche bei Bachelor in Paradise unterm Strich mehr als unbefriedigend. Zuerst datete sie Fitnessfreund Sebastian Fobe (32), doch der hat7te plötzlich kein Interesse mehr. Danach verfrachtete Male-Model Michael Bauer (27) sie in die Friend-Zone. Und am Ende blieb ihr dann keine Zeit mehr, den als Real-Talker aufgefallenen Christian Rauch näher kennenzulernen. Jetzt schießt die frühere Miss Süddeutschland gegen die Singleboys – und wirft ihnen zu wenig Engagement vor!

Scheint ganz so, als hätten die Herren das Prinzip der Kuppelshow doch nicht so recht verstanden. Gegenüber Bild verriet die Münchnerin, dass sie das Verhalten der Männer in Sachen Anbändelei etwas lethargisch fand. Laut ihr haben sich im Ferienresort zu selten mit den Damen unterhalten oder die Initiative für Flirtereien ergriffen. "Es ist schade, dass die Jungs das nicht so begriffen haben. Die waren etwas faul", fasste die Friseurmeisterin mit einem Augenzwinkern zusammen. Stattdessen seien die Sonnyboys sehr zurückhaltend geblieben und hätten wohl nur auf Date-Cards gewartet – mit diesen Freifahrtsscheinen konnten sie eine Auserwählte auf einen vom Sender organisierten Ausflug entführen.

Für den blauäugigen Christian war Violas Erklärung, sich etwas mit ihm vorstellen zu können, einfach viel zu spät gekommen. Kurz vorm Finale des Rosenablegers hatte die 27-Jährige dann eine Aussprache mit ihm, in der wohl einiges missverstanden wurde – denn während sich sie schon auf die Dreamdates freute, packte der Personal Trainer bereits seine Koffer.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Singles Viola Kraus und Sebastian Fobe

Anzeige

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Michael Bauer und Viola Kraus

Anzeige

MG RTL D Viola Kraus und Christian Rauch bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de