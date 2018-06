Zwischen seinem ersten und seinem heutigen Auftritt bei der Fußballweltmeisterschaft liegen Welten! Vor genau zwölf Jahren, am 16. Juni 2006, feierte Lionel Messi (30) sein World-Cup-Debüt. Beim Vorrundenspiel gegen Serbien und Montenegro gelang ihm damals mit gerade einmal 18 Jahren sogar sein erstes WM-Tor. Heute steht Lionel gegen Island erneut für Argentinien auf dem Platz – und ist im Vergleich zu früher kaum wiederzuerkennen!

Ein dichter Bart, ein stylisher Haarschnitt und ein selbstsicherer, fokussierter Blick – zumindest optisch hat der Kicker so rein gar nichts mehr mit seinem früheren Ich gemein. Bei der WM 2006 sorgte Lionels Look noch eher für Schmunzeln: Mit seiner Struwwelpeter-Frise, dem zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftigen Scheitel und einem etwas verlorenen Gesichtsausdruck konnte er sich damals beim besten Willen noch nicht als Frauenschwarm bezeichnen. Das hat sich mittlerweile aber ganz eindeutig geändert!

Doch nicht nur in Sachen Styling waren die vergangenen zwölf Jahre ein voller Erfolg – auch seine Karriere machte in der Zwischenzeit einen ordentlichen Sprung: Von 2009 bis 2012 wurde der dreifache Vater fünfmal in Folge zum Weltfußballer des Jahres gekürt, ist mit 61 Toren Rekordtorschütze der argentinischen Nationalmannschaft und gewann mit seinem Club, dem FC Barcelona, vier Champions-League-Titel. Bei so viel Talent wäre das Aussehen eigentlich ohnehin zweitrangig!

Jung Yeon-Je / Getty Images Lionel Messi bei seinem ersten Weltmeisterschaftsspiel, 16. Juni 2006

Dan Mullan/Getty Images Lionel Messi beim Spiel von Argentinien gegen Island, WM 2018

Martin Bureau/Getty Images Lionel Messi (rechts) während eines WM-Spiels 2006

