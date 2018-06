Nachwuchs-News von Yael Stone! Die Schauspielerin, bekannt als Lorna Morella aus der Netflix-Produktion Orange Is the New Black, ist Mama geworden. Es ist das erste Kind für die Seriendarstellerin und ihren Liebsten, den australischen Unternehmer Jack Manning Bancroft. Die beiden sind nun stolze und überglückliche Eltern eines kerngesunden, quickfidelen Mädchens – und haben sich zu einem ganz besonderen, sehr traditionellen Namen für ihre Tochter hinreißen lassen.

Ein Sprecher der beiden verkündete die frohe Botschaft: "Am 30. Mai wurde Pemau Stone Bancroft geboren. Ihre Mama und ihr Papa sind sehr müde und sehr verliebt." Die kleine Pemau macht mit ihrem Namen ihrer Ur-Ur-Ur-Großmutter alle Ehre: Als Nachkömmling eines Aborigines-Stammes lag es ihrer berühmten Mum am Herzen, sie nach ihren Vorfahren zu benennen. So werde die Verbundenheit zur Vergangenheit zum Ausdruck gebracht, "der ältesten Verbindung des Bankcrfts zum Djanbun-Clan der Bunjalung-Nation", erklärte der Vertreter weiter.

Hoffentlich nimmt ihr Töchterchen Yael nicht allzu sehr für sich in Anspruch: Immerhin kommt am 27. Juli die sechste Staffel von OITNB! Mit großer Wahrscheinlichkeit fiebert die 33-Jährige schon ebenso wie die unzähligen Fans dem Start entgegen – nur die niedliche Pemau muss sich vermutlich noch ein wenig gedulden, bis sie ihre Mami in der Frauenknast-Reihe in Action sehen darf.

Instagram / yaelstone OITNB-Star Yael Stone und ihr Partner Jack Manning Bancroft

Getty Images / Frazer Harrison Yael Stone alias Lorna Morella aus "Orange Is the New Black"

Netflix "Orange is the New Black"-Cast

