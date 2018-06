Nach mehreren Fashionfauxpas präsentierte sich Herzogin Meghan (36) nun in einem perfekten Outfit. Bei ihrem ersten Soloauftritt an der Seite von Queen Elizabeth II. (92) hielt sie sich an sämtliche Vorgaben der royalen Etikette: Die Amerikanerin zeigte nicht zu viel Haut, schlüpfte in eine farblich passende Strumpfhose und trug sogar den Lieblingsnagellack der Queen. Aber woher kommt die große Wandlung? Hat sich Meghan etwa Rat bei Herzogin Kate (36) geholt?

Es ist gut möglich, dass die beiden Frauen der Enkel der Königin ein kleines Gespräch geführt haben: Schließlich griff die frühere Schauspielerin bei der Reise nach Runcorn, Cheshire auf ein Kleid aus dem Hause Givenchy zurück. Eine Marke, die vor allem von ihrer Schwägerin bevorzugt getragen wird. Und dass die Herzogin von Cambridge mit ihrer Kleiderwahl daneben liegt, kommt so gut wie nie vor. Die 36-Jährige schaffte es selbst, direkt nach einer Entbindung perfekt auszusehen.

Es könnte allerdings auch sein, dass sich der frühere Suits-Star bei der Wahl ihres Designers an einen persönlichen Glanzmoment erinnert hatte: Meghans Hochzeitskleid stammte nämlich ebenfalls von Givenchy und ließ sie wie eine echte Prinzessin strahlen. Durch die spezielle Sonderanfertigung kostete ihr Brautdress letzten Endes aber doch stolze 230.000 Euro.

Jeff J Mitchell / Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

