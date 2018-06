Kommt etwa nicht nur Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat Mario zurück, sondern mit ihm auch sein in Trash-Liebhaberkreisen allseits bekannte Mett-Igel? Die Freunde des gewitzten Reality-TVs haben allen Grund zur Freude. Bereits am 8. Juli wird Vera Int-Veen (50) die neuen Söhne vorstellen – und mit an Board sind in dieser Staffel zwei wahre Kultsöhne! Neben Handelsfachpacker Marco wird auch Mario einen neuen Liebesanlauf starten. Der Hobby-Sänger wurde 2010 zum absoluten Publikumsliebling, nachdem er seine Herzdamen mit einem würzigen Mett-Igel empfing. Ob er auch in diesem Jahr eine fleischige Überraschung für seine Interessentinnen plant?

Wohl eher nicht. Sehr zum Leidwesen seiner Fans handelt es sich bei seinem "Markenzeichen" nämlich um nichts weiter als eine leckere Lüge. Der Howard-Carpendale-Imitator, der als "Mettigel-Mario" in die Kuppelshow-Annalen einging, klärte nur kurze Zeit nach seiner ersten Teilnahme im Gespräch mit Express auf: Die Igel-Idee ist damals nicht auf seinen Mist gewachsen! "Es war Anfang Juli und fürchterlich heiß. Wir haben zu Filmzwecken einmal abgebissen und wieder ausgespuckt. Aber was hätte ich denn machen sollen?” Schon damals habe er das fleischige Vergnügen für puren Schwachsinn gehalten.

Auf unterhaltsame Überraschungen müssen die Fans aber sicherlich auch in diesem Jahr nicht verzichten. Auf zwei Quotengaranten allerdings schon: Sowohl Ingo (27), der Sohn von Lutz und Stups, als auch Herzensbrecherin Beate (35) werden in dieser Staffel wahrscheinlich nicht zu sehen sein.

WENN.com Vera Int-Veen in München

RTL "Schwiegertochter gesucht"-Mario mit Karen und Susanne

Schwiegertochter gesucht, RTL Beate Fischer, TV-Star

