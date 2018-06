Jetzt ist die Familie endlich komplett! Am 13. Juni sind die Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) Eltern eines Sohnemanns geworden. Einen süßen Schnappschuss mit ihrem Milan haben Fans bereits bewundern dürfen. Auf einem brandneuen Upload der jungen Family gibt es jetzt aber endlich mehr als nur drei Hände zu sehen: So sehr freuen sich die Neu-Eltern über ihren Kindersegen!

Vier Tage nach der Geburt versorgen Jenefer und Matze ihre Follower mit einem weiteren gemeinsamen Pic. Darauf strahlen sie beide sich nicht nur an – während die frischgebackene Mama den gemeinsamen Sohn im Arm hält, legt der Daddy behutsam seinen Arm um Mutter und Kind. "Sprachlos. Die Liebe unseres Lebens", schreiben die Soap-Darsteller jeweils unter ihren eigenen Instagram-Upload.

So wie sich die Fernsehstars aber gegenseitig anschauen, sieht es fast so aus, als hätte die Ankunft ihres Baby-Boys auch ihre eigene Liebe wieder entfacht. Jenefer und Matthias hatten sich Mitte April plötzlich getrennt. In den letzten Wochen heizten einige Online-Einträge allerdings Spekulationen über ein Turtel-Comeback an. Ob in diesem Post wohl auch eine Beziehungsbestätigung steckt?

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Schauspielerin

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Schauspieler

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

