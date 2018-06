Hat Sophia Bush (35) ihren ehemaligen Co-Star Chad Michael Murray (36) wirklich nicht freiwillig geheiratet? 2003 hatten die beiden Schauspieler sich am Set von One Tree Hill kennengelernt. Zwei Jahre später standen die Brünette und der Frauenschwarm gemeinsam vor dem Traualtar, ließen sich nur ein halbes Jahr später aber wieder scheiden. Jetzt erhob die Kalifornierin schwere Vorwürfe gegen ihren einstigen Liebsten: Chad soll sie gedrängt haben, ihm das Jawort zu geben, obwohl sie es nicht wollte!

Im Gespräch mit Andy Cohen (50) in seiner Radioshow Radio Andy sprach die Seriendarstellerin über die Beziehung zu ihrem Exmann – und überraschte den Moderator mit dem Hochzeits-Geständnis: "Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich damals war. Wir waren alle jung und dumm. Heiraten war nicht das, was ich wirklich wollte!" Ihre Bosse hätten ihr aber immer verdeutlicht, dass sie die einzige Person sei, die Chad zum Arbeiten gebracht habe – dadurch habe sie sich unter Druck gesetzt gefühlt. "Man will den Anderen auch nicht hängen lassen!"

Ihr ehemaliger Schatz reagierte prompt auf die Beschwerden seiner Exfrau: "Chad würde niemals jemanden aus einem anderen Grund als Liebe heiraten. Dreizehn Jahre nach der Scheidung ist er glücklich verheiratet und hat eine Familie. Er ist darüber hinweg und sieht keinen Grund, sich mit dieser Art von Verhalten zu beschäftigen!", erklärte der Sprecher des Blondschopfs gegenüber People.

Neilson Barnard/Getty Images Sophia Bush bei einer Emmy-Party 2017

Christian Petersen/ Getty Images Sophia Bush und Chad Michael Murray bei einer Playboy-Party 2005

Joshua Blanchard/Getty Images for Kodak Chad Michael Murray auf einer Oscar-Gala 2017 in Los Angeles

