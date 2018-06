Casey Batchelor (33) ist derzeit voll im Mama-Modus. Im Mai verkündete sie die großartigen Neuigkeiten über die Geburt ihres ersten Kindes. Im Netz gab Casey an, dass sie und der Geschäftsmann Dane Goodson Eltern geworden sind. Bisher hielt die Celebrity Big Brother-Kandidatin Namen und Geschlecht des gemeinsamen Nachkömmlings allerdings geheim. Jetzt brach sie endlich ihr Schweigen und verkündete freudig, dass es ein Mädchen ist – und auch den Namen verriet sie.

Der kleine Sonnenschein trägt den Namen Florence. OK! gegenüber berichtete die 33-Jährige von den Strapazen der Geburt. "Mein Körper stand so unter Schock, dass ich sogar erbrochen habe", verriet Casey. "Ich weiß nicht, ob ich diese Schmerzen erneut ertragen könnte. Florence war es aber wert!" Besonders die erste Woche nach der Geburt war für die Beauty eine Tortur. "Am nächsten Tag konnte ich nicht aufstehen. Dane musste mir Florence zum Stillen bringen", meinte sie.

Die Britin und der Geschäftsmann sind seit zwei Jahren ein Paar. 18 Monate hielt die schöne Brünette die Beziehung geheim. Sie weiß aber, dass er der Richtige ist. Die Frage aller Fragen hat Dane allerdings noch nicht gestellt. Casey bleibt aber geduldig: "Ich warte auf den Ring. Wir werden heiraten. Es ist nur die Frage wann."

Instagram / caseybatchelor1 Casey Batchelor hält die Hand ihres Babys

WENN.com TV-Star Casey Batchelor

Anthony Harvey / Getty Casey Batchelor bei den National Television Awards in London

