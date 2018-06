Wird es zwischen den GZSZ-Bösewichten Felix (Thaddäus Meilinger, 36) und Laura (Chryssanthi Kavazi) plötzlich doch ernst? Wie die Wochenvorschau auf der RTL-Homepage zeigt, knutschen die beiden in einer der nächsten Folgen. An sich nichts Neues, schließlich sind die beiden in der Vergangenheit schon mehrmals auf Tuchfühlung gegangen. Doch jetzt scheinen zumindest bei Felix Gefühle im Spiel zu sein – bahnt sich da etwa eine echte Liebesbeziehung an? Die Serienfans sind jedenfalls überzeugt, dass die beiden das perfekte Paar wären.

"Auch, wenn ich hier wahrscheinlich die Einzige bin, ich würde mich echt freuen, wenn's so kommt", kommentiert eine Userin den kurzen Vorschau-Clip auf Facbeook. Und tatsächlich teilen auch andere GZSZ-Anhänger ihre Meinung. "Passen würde es, sind beide gleich hinterlistig", schreibt eine andere. "Wow, das wäre doch mal genial, wenn die beiden zusammenkommen würden", schwärmt ein dritter Fan der Serie. Alles in allem scheint die Mehrheit der TV-Zuschauer zu glauben, dass Laura und Felix als waschechte Betrüger einfach super zusammenpassen würden.

Aber so ganz reibungslos scheint die potenzielle Beziehung der beiden nicht zu verlaufen. Denn anscheinend flammen auch bei Philipp (Jörn Schlönvoigt, 31) die Gefühle für Laura in einer der kommenden Episoden wieder auf und es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss. Ob sie ihm nach dem ganzen Liebes-Wirrwarr noch eine Chance gibt, bleibt abzuwarten. Was meint ihr: Welcher der beiden Männer passt besser zu Laura? Stimmt ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Felix (Thaddäus Meilinger) und Laura (Chryssanti Kavazi) beim Mauerflower-Festival von GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Philipp (Jörn Schlönvoigt) und Laura (Chryssanti Kavazi) bei GZSZ

RTL/Rolf Baumgartner GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi

