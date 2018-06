Bei Germany's next Topmodel konnte sie keinen einzigen Kunden von sich überzeugen, jetzt startet Klaudia Giez (21) so richtig durch. Nach ihrer Show-Teilnahme war die Berlinerin Teil einer Webserie, wird als Influencerin zu zahlreichen Events eingeladen und für Modeljobs gebucht. Klaudia mit K ist ständig unterwegs, doch der Erfolg hat seine Schattenseiten. "Es ist voll schade, dass ich halt irgendwie meine sozialen Kontakte ein bisschen vernachlässigt habe", erklärte die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story. Doch in Zukunft wolle sie mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen und wird, auch deshalb, im Juli eine Woche freimachen.



