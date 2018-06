Selbstzweifel und Gedanken-Chaos bei Klaudia mit K (21)! Seit ihrem Germany's next Topmodel-Exit kann sich die Froh-Natur vor Terminen kaum retten und reist täglich zu aufregenden Jobs. Für die Fashion Week rechnet sich die 21-Jährige aber keine großen Chancen aus, wie sie in einer Instagram-Story verrät. "Ich habe Lust, aber… Ich habe halt nicht so viel Lust, die ganzen schönen Mädchen zu sehen. Ich bin halt eigen, eigen schön, aber halt irgendwie nicht schön genug für die Fashion Week, glaube ich." Die beliebte Berlinerin glaubt, einfach nicht der Typ für High Fashion und Co. zu sein. Aber wer weiß, ob sie nicht doch für das Mega-Event gebucht wird – Überraschungen gibt's schließlich immer wieder!



