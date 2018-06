Er will kein Risiko eingehen. Cristiano Ronaldo (33) kämpft momentan als Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft um den Titel Weltmeister 2018. Um sich dieses Spektakel nicht nur über die Bildschirme anschauen zu können, reisten einige Fans des Profis nach Russland – sowie auch etliche Gegner. Vor denen weiß sich der vierfache Vater aber besonders gut zu schützen: Er heuerte einen Stierkämpfer als Leibwächter für sich an.

Das britische Magazin The Sun berichtete von Cristianos neuestem Mitarbeiter. Nuno Marecos kämpft nicht nur mit den Stieren, er soll auch ein ehemaliger Fallschirmjäger und MMA-Kämpfer sein und bei dem Fußballevent des Jahres nun für die Sicherheit des besten Kickers der Welt sorgen. "Ronaldo schaut sich viele Stierkämpfe an und hat Nuno selbst ausgewählt, als er erkannt hat, dass Nuno einer der stärksten Männer ist, die er je gesehen hat", erklärte ein Informant.

Der etwa 1,90 Meter große Koloss habe schon beim Champions League-Finale in Kiev als Beschützer für Cristiano gearbeitet. "Er weiß, dass sich niemand mit ihm anlegt, wenn er jemanden an seiner Seite hat, der so durchsetzungsfähig ist wie er", plauderte die Quelle weiter aus.

Oleg Nikishin / Getty Images Cristiano Ronaldo am Flughafen in Russland

Anzeige

Splash News Cristiano Ronaldo

Anzeige

Splash News Cristiano Ronaldo bei einer Präsentation in Madrid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de