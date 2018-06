Mia Rose Harrison ist schon eine richtige Web-Video-Queen! Seit ihrer Geburt vor einem halben Jahr verzaubert die Tochter von Sarah (27) und Dominic Harrison (26) nicht nur ihre Eltern. Mit ihren zuckersüßen Mini-Auftritten in Mami und Papis Vlogs fasziniert die kleine Prinzessin auch etliche YouTube-Follower. Jetzt feiert Mia mit Sarah eine besondere Premiere, der mit der sie ihre Fans noch mehr begeistert: Der Knirps beeindruckt an Mamis Seite in seinem ersten gesetzten Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de