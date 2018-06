Ist ER der Neue bei The Voice of Germany? Die Fans des beliebten Castingformats müssen Abschied nehmen von einem Jurymitglied: Samu Haber (42) wird in der kommenden Staffel nicht mehr auf dem Jurystuhl Platz nehmen. Die Liebhaber der Show bekommen jedoch einen würdigen Ersatz: Laut Bild soll Michael Patrick Kelly (40) in der nächsten Ausgabe von "The Voice" als Juror über die Musiktalente urteilen. Bestätigt ist diese Nachricht noch nicht – aber was halten die Zuschauer von dieser Idee? In einer Promiflash-Umfrage gaben 60 Prozent der Leser an, dass sie mit der Wahl zufrieden seien. 40 Prozent sind der Meinung, dass Paddy nicht in das Format passe.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de