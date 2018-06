Auch er wagt einen zweiten Versuch! Vergangenen Donnerstag gab RTL bekannt: Am 8. Juli werden die neuen Söhne der diesjährigen Staffel von Schwiegertochter gesucht bekanntgegeben – und es sind auch ein paar alte Hasen wieder mit von der Partie! Einer von ihnen ist Handelsfachpacker Marco aus Staffel fünf. Und der Vokuhila-Träger aus Niedersachsen hat schon jetzt eine ziemlich turbulente Liebesreise hinter sich!

Lange schien es so, als habe Marco seine Traumfrau bereits gefunden – 2011 verliebte der Minigolf-Fan sich Hals über Kopf in Nicole. Obwohl Mama Ingrid mit Argusaugen über die Turteltauben wachte, kamen die beiden sich schnell näher – so schnell, dass bereits nach wenigen Treffen ein Baby unterwegs war! Doch dann verhinderte ein Schicksalsschlag den Traum vom Familienglück: Nicole verlor das Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche.

Trotz dieses herben Schlags blieb Marco mit seiner Auserwählten zusammen, die Beziehung hielt immerhin vier Jahre. 2015 machte der Strähnchenliebhaber Kuppelshow-Chefin Vera Int-Veen (50) schließlich ein emotionales Geständnis: Seine Nicole habe mit ihm Schluss gemacht – und Marco sei bereit, erneut seine Liebe im TV zu suchen. In der diesjährigen Ausgabe von "Schwiegertochter gesucht" bekommt er nun die Chance dazu!

RTL Marco mit seiner Mama Ingrid (links) und seiner damaligen Freundin Nicole (Mitte)

Screenshot RTL Marco und Nicole bei "Schwiegertochter gesucht" 2011

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Marco mit Vera Int-Veen

