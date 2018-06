Vor gerade einmal zwei Wochen ist Anna Maria Damm zum ersten Mal Mama geworden. Ihr niedliches Töchterchen Eliana gehört seither zur kleinen Familie der YouTuberin und ihres Herzblatts Julian Gutjahr (21). Eine riesige Veränderung im Leben der 22-Jährigen, die sich selbstverständlich auch äußerlich bemerkbar macht: Anna Marias Schwangerschafts-Kilos haben sich halbiert. Mit ihren Followern teilte sie jetzt das stolze Figur-Update!

Im achten Schwangerschaftsmonat hatte die Influencerin preisgegeben: Sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt genau 14 Kilo zugenommen. Wie viel da bis zur Entbindung noch dazugekommen war – schließlich ist das ganz natürlich – hat Anna Maria für sich behalten. Dafür teilte sie die Freude über ihren After-Baby-Body jetzt wieder mit ihren Instagram-Fans: "Die Geburt ist jetzt genau 14 Tage her und ich habe schon die Hälfte von dem, was ich in der Schwangerschaft zugenommen habe, abgenommen!"

Ihre Begeisterung über den schnellen Abnehmfortschritt konnte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kaum für sich behalten: "Juhu! Da kriegt man richtig Glücksgefühle!" Anna Maria will sich jetzt aber keineswegs stressen, was ihr Gewicht angeht. Eine Einstellung, die auch das Online-Portal babycenter.de empfiehlt. Etwa sechs Wochen solle man seinem Körper nach der Geburt Zeit geben, sich von den Strapazen zu erholen, bevor man wieder mit Sport beginne.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm in Österreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de