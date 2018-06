Sie sieht dem Superstar zum Verwechseln ähnlich! Manch ein Fan würde Luftsprünge machen, wenn es sein Idol gleich mehrfach gäbe. Ein Schwätzchen mit dem Doppelgänger halten, vielleicht sogar ein Date – das alles wäre kein Problem. Im Fall von Jennifer Lopez (48) ist der Wunsch alles andere als abwegig. Dieses durchtrainierte Netzphänomen ist J.Lo glatt wie aus dem Gesicht geschnitten.

Die Rede ist von Janice Garay, die auf Instagram für viel Wirbel gesorgt hat. Die viel gepriesenen Selfies der Body-Builderin gingen schnell viral. Grund für den Netz-Fame ist die unfassbare Ähnlichkeit mit der "Jenny From The Block"-Interpretin. Dabei war die texanische Mucki-Frau von so viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken mehr als überrascht, als sie im "Entdecken"-Feed von Instagram landete. Die blonde Beauty verriet: "Es waren nur normale Selfies, die ich auf der Toilette gemacht hatte und Leute hielten mich für Jennifer Lopez." Das Fitness-Model entgegnete nur: "Nein, ich bin Jay aus Houston". Mit seinen muskulösen Kurven begeistert der Social-Media-Star inzwischen 182.000 Fans.

Dabei sind Promi-Twins alles andere als eine Seltenheit. Erst kürzlich zeigte die Royal Wedding, dass es auch Mitglieder der königlichen Familie wie Prinz William (36), Herzogin Kate (36), Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) in doppelter Ausführung gibt.

Instagram / jayfromhouston Janice Garay

Instagram / jayfromhouston Bodybuilderin Janice Garay

Instagram / jayfromhouston Bodybuilderin Janice Garay

