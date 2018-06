Neue Liebe für Cathy Lugner (28)? Seit 2016 ist bei dem Model und dem Baulöwen Richard Lugner alles aus! Während der 85-Jährige mit Anastasia Sokol schnell eine neue, junge Schönheit als Frau an seiner Seite fand, versuchte es Cathy mit TV-Kuppeln. Doch aus der Teilnahme bei Naked Attraction im Februar wollte sich keine neue Romanze ergeben. Jetzt verriet die Blondine ganz offen, wie es mittlerweile um ihr Liebesleben steht!

Auf dem SexySoccer-Event in Berlin packte Cathy gegenüber Promiflash über die aktuelle Beziehungssituation aus: "Man lernt immer wieder Menschen kennen, aber noch ist nichts so spruchreif, dass ich sagen würde, dass es der Mann an meiner Seite ist." Die 28-Jährige brauche aktuell einfach noch etwas Zeit, um sich für Neues zu öffnen: "Ich möchte nicht noch mal einen Fehler machen und mich auf etwas einlassen, was nicht passt", gab sie ehrlich zu. Gerade die gescheiterte Beziehung zu Richard spiele dabei eine wichtige Rolle: "Erstmal musste ich natürlich auch noch meine Scheidung verkraften. Das Ganze war nicht so lustig für mich."

Dabei habe es Cathy zwar bisher nie an neuen Bekanntschaften und interessierten Männern gemangelt, der Richtige sei aber einfach nie dabei gewesen: "Ich bin halt – obwohl ich oftmals eine große Klappe habe – ein sehr emotionaler Mensch und sehr altmodisch, was das angeht. Und deswegen ist es für mich sehr schwierig eine Bindung zu jemandem aufzubauen."

Monika Fellner / Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball 2015

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner in Berlin

Starpress/WENN.com Cathy Lugner beim 44. Deutschen Filmball

