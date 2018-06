Harte Kritik zur Hochzeit von Rocco Stark (32)! Am Donnerstag überraschte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat alle. Er gab seiner Nathalie das Jawort, obwohl die beiden offiziell seit Monaten kein Paar mehr sind. Auch Nacktmodel Micaela Schäfer (34) reagierte jetzt mehr als verblüfft auf die Trauungs-News: "Wie groß muss die Not sein! Wie groß muss die Mediengeilheit sein! Das glaube ich nicht, dass das aus tiefstem Herzen kommt", schoss sie im Promiflash-Interview beim "Sexy Soccer"-Event 2018 von VISIT-X in Berlin gegen die Eheschließung. Warum die harsche Reaktion? Mica vermutet, Rocco wolle so möglicherweise nur in die Presse kommen. Sie fände es schade, dass sich der 32-Jährige nicht auf seinen eigentlichen Beruf besinnen würde: das Schauspielern. Er sei schließlich gar nicht so schlecht.



