Erste Aufnahmen: Rose Leslie (31) und Kit Harington (31) sind Mann und Frau! Das Traumpaar lernte sich am Set der Kultserie Game of Thrones kennen – nicht nur dort bändelten sie miteinander an, auch im wahren Leben sind sie über beide Ohren verliebt. Jetzt wurde diese Liebe auch auf Papier festgehalten: Am Samstag heirateten Rose und Kit in der Rayne Church im schottischen Aberdeenshire. Und auch die ersten Fotos der Feierlichkeiten zeigen: Glücklicher könnte das Neu-Ehepaar nicht sein!

