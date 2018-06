Victoria Beckham (44) ist als Mitglied der Spice Girls und Ehefrau von David Beckham (43) bekannt geworden. Mit dem englischen Fußballer zieht sie ihre gemeinsamen Söhne Brooklyn (19), Romeo (15) und Cruz (13) und Töchterchen Harper (6) auf. Die britische Sängerin scheint sehr viel Wert darauf zu legen, ihre Kinder in jeder Lebenslage zu unterstützen und zu fördern. Besonders wenn es um Tochter Harper geht, kann Mama Victoria richtig emotional werden.

"Ich sage ihr: 'Harper, du bist ein Mädchen und du kannst alles!'", betonte Victoria laut Mirror beim Forbes Frauengipfel in New York. "Sie ist eine starke, intelligente Frau!" Das Ex-Spice Girl bekam in seiner Vergangenheit vermehrt zu spüren, dass die Fashionwelt es nie wirklich ernst genommen habe. Aus diesem Grund wolle die Vierfach-Mama ihre Tochter Harper dazu motivieren, ihren Träumen zu folgen: "Girl-Power wird immer ein Thema sein und ich werde niemals aufhören, darüber zu sprechen!"

Auch für Davids Unterstützung sei die 44-Jährige unendlich dankbar. Er soll sie immer dazu ermutigt haben, ihren Träumen und ihrer Leidenschaft zu folgen. Deshalb nehme sie sich besonders viel Zeit für ihre Kinder und ihren Ehemann: "Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, sage ich mir: 'Leg dein Handy weg. Es ist okay, bis morgen früh keine E-Mails zu beantworten.' Es geht einfach nur darum, die richtige Balance zu finden."

Instagram/victoriabeckham David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Harper Seven und Cruz Beckham

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham mit Mama Victoria

Getty Images / Anthony Harvey David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2015

