Sein Tod schockierte die gesamte Musikwelt: Vor genau neun Jahren erlag Popstar Michael Jackson (✝50) einer Überdosis des Narkosemittels Propofol – sein Leibarzt Dr. Conrad Murray wurde später wegen fahrlässiger Tötung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Inzwischen liegt die Tragödie um das Ableben des Sängers bereits fast ein Jahrzehnt zurück, doch die Fans trauern noch immer um ihr Idol: An seinem neunten Todestag gedachten ihm viele seiner Anhänger jetzt mit rührenden Worten in den sozialen Medien!

Über den Kurznachrichtendienst Twitter bekundeten zahlreiche Fans nun ihre anhaltende Trauer um den Verlust des Visionärs: "Die Welt ist nicht dieselbe ohne dich. Die Musikwelt ist nicht mehr dieselbe ohne dich, Michael." Neben unzähligen Fotos des King of Pop verbreitet seine treue Fangemeinde auch massenhaft Zitate aus seinen Songs – und die scheinen den meisten ganz besonders zu fehlen: "Es ist so traurig, dass wir nie wieder etwas Neues von dem Meister des Pops hören werden", schrieb einer der User. Andere können es derweil kaum fassen, wie lange die Legende bereits tot ist: "Schon neun Jahre? Das ist so unglaublich und schrecklich."

Es gibt aber auch tröstliche Neuigkeiten für Fans des "Beat It"-Interpreten. Ab 2020 wird ein Musical über das Ausnahmetalent am New Yorker Broadway zu sehen sein! Einziger Wermutstropfen: Nachdem das Stück voraussichtlich Millionen einspielen wird, kamen Spekulationen auf, Michaels Familie wolle sich an der Aufführung nur bereichern.

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Michael Jackson, bei einem Konzert in Montpellier, 1988

George Rose/Getty Images Michael Jackson bei seiner Super Bowl Halbzeitshow in Pasadena, 1993

Carl de Souza / AFP / Getty Images Popstar Michael Jackson



