Dieses Couple wagt offenbar den nächsten Schritt! Schon seit längerem kursieren Gerüchte, dass die beiden Hollywood-Stars Justin Theroux (46) und Emma Stone (29) ein Paar sind. Die beiden Schauspieler wurden bereits bei einem Abendessen und auf der Afterparty der Met Gala zusammen gesichtet. Zudem verbrachten sie anlässlich der Fashion Week einen gemeinsamen Urlaub in Frankreich! Nun gibt es die nächsten News, die bald keinen Zweifel mehr an einer Liason lassen: Emma und Justin wollen anscheinend zusammenziehen!

Wie ein Insider dem Magazin Life&Style verriet, will der Schauspieler künftig nicht nur in seinem Hauptwohnsitz in New York Zeit verbringen. "Wie Justin seinen Freunden erzählt hat, zieht er für eine Weile nach Los Angeles, und es hört sich ganz so an, als würde er dort in Emmas Haus wohnen", plauderte der Promi-Experte aus. Kommt nach dem romantischen Frankreichtrip jetzt also der nächste Step? Weder Justin noch Emma äußerten sich bislang dazu, ob sie tatsächlich ein Paar sind.

Wie der Insider weiter vermutete, dürfte eine Person allerdings so gar nicht erfreut sein über die Umzugspläne: Justins Ex Jennifer Aniston (49). Denn die Schauspielerin ist nicht nur Justins Verflossene, sondern eigentlich auch Emmas Freundin. "Das ist der ultimative Verrat am Girlcode", so der Promi-Vertraute. Vier Wochen nach der Trennung von Jen soll Justin damit begonnen haben, Emma zu treffen.

Pascal Le Segretain / Getty Images Justin Theroux, Jennifer Connelly, Lea Seydoux und Emma Stone

Dia Dipasupil/Getty Images for Vulture Festiva Justin Theroux bei einer Veranstaltung in New York, Mai 2018

Frazer Harrison/Getty Images for Entertainment Weekly Jennifer Aniston, US-Schauspielerin

