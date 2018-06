Sarah Lombardi (25) ist frisch verliebt in ihren Roberto. Eine Sensation für ihre Fans! Schließlich wünschen sie der Sängerin nach ihrer Ehe-Pleite mit Pietro (26) und dem gescheiterten Liebesanlauf mit Jugendfreund Michal schon lange eine neue Liebe. Auch der Noch-Ehemann freut sich für 25-Jährige. Das beweist er jetzt ein weiteres Mal in seiner Instagram-Story. Auf dem Weg nach Celle gönnt sich der Musiker eine Zeitschrift. Die Schlagzeile handelt von Sarah. Eine günstige Gelegenheit, seine Ex aufs Korn zu nehmen: "Liebesturbo! Frau Lombardi, können Sie mich mal bitte aufklären, was für ein Turbo das ist?" Den Clip versieht er mit dem Wort "Fischkopf" und schreibt: "Alles Gute euch zwei."



