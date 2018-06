Besiegelt dieser Ring jetzt etwa einen Neustart in Sachen Liebe? Khloe Kardashian (33) und Tristan Thompson (27) haben eine schwere Zeit hinter sich: Noch während die Reality-Schönheit mit der gemeinsamen Tochter True schwanger war, wurde der Basketballer beim Fremdgehen erwischt. Diese Turbulenzen scheinen die Neu-Eltern nun aber endgültig hinter sich gelassen zu haben. Das neue Schmuckstück sieht jedenfalls vielversprechend aus!

Khloe und Tristan wurden in letzter Zeit des Öfteren zusammen gesichtet. Bei ihrem jüngsten, heimlichen Date in einem Steakhaus sorgte ein kleines aber auffälliges Detail für Aufsehen und eine Menge Spekulationen: Am Ringfinger der US-Amerikanerin prangte ein unübersehbarer Klunker. Ernsthafter als mit einer Verlobung könnte ein neuer Beziehungsanlauf wohl kaum beginnen.

Es ist allerdings weder das erste Mal, dass die Blondine diesen Finger mit Diamanten schmückt, noch sind die Gerüchte bisher bestätigt. Ebensowenig bekannt ist, ob Tristan den Ring gekauft hat oder ob Khloe Kardashian sich selbst eine kleine Aufmunterung nach all der Aufregung gegönnt hat.

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Splash News Khloe Kardashian in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson vor der Restaurant Joey

