Diese beiden stellen Mama und Papa glatt in den Schatten! Prinz Jacques (3) und Prinzessin Gabriella (3) bringen das Leben ihrer adligen Eltern, Albert II von Monaco (60) und Fürstin Charlène (40), ordentlich auf Trab. Immer wieder nimmt das royale Paar seine niedlichen Zwerge mit auf öffentliche Events – so auch vor einigen Tagen, als es sportlich für die Royals wurde. Mit goldigen Mini-Sonnenbrillen auf der Nase legten die Zwillinge Jacques und Gabriella einen echt lässigen Auftritt hin.

Doch nicht nur die Gestelle mit den verspiegelten Gläsern machten die Junior-Royals bei der Riviera Waterbike Challenge in Monte Carlo zu einem niedlichen Hingucker: In sportliche, gelb-rote Anzüge gekleidet, kamen sie mit ihren Eltern im Partner-Look und sorgten so für Aufsehen. Charlène und Albert strampelten auf Fahrradkonstruktionen auf dem Wasser um die Wette. Auch Alberts Neffe Pierre Casiraghi (30) und der frühere britische Rennfahrer David Coulthard (47) besuchten die sportliche Veranstaltung am Meer.

Trotz ihrer häufigen öffentlichen Auftritte verraten die Monegassen eher selten private Details über ihre Sprösslinge Jacques und Gabriella. Vor einigen Monaten machte Prinz Albert eine Ausnahme und sprach ganz stolz in der französischen Zeitung Le Figaro über seine Schätze. "Wir sind gesegnet mit Kindern, die jeden Tag eine Freude sind. Sie sind in einem unglaublich interessanten Alter", hatte das Oberhaupt der Grimaldi-Familie damals geschwärmt.

PLS Pool / Getty Images Prinz Albert von Monaco (M.) mit Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques

PLS Pool / Getty Images Pierre Casiraghi (l.) und Prinzessin Charlène bei der Riviera Waterbike Challenge in Monaco

Eric Gaillard / Kontributor Mutter Charlène, Prinzessin Gabriella, Prinz Jacques und Vater Albert (v.l.)

