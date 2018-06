Früh übt sich, wer ein richtiger Profi werden möchte. Das gilt auch für Alexis Olympia Ohanian Jr.. Die Tochter der ehemaligen Tennis-Weltranglisten-Ersten Serena Williams (36) und des Reddit-Gründers Alexis Ohanian (35) ist gerade einmal zehn Monate alt, doch schon jetzt darf sie Tennis-Luft schnuppern. Ihre stolzen Eltern haben nun auf Alexis' Social-Media-Profil einen putzigen Schnappschuss von ihrem erstem Wimbledon-Besuch geteilt.

Auf dem Instagram-Foto trägt der süße Fratz ein weißes Tenniskleidchen samt passender Schleife. Mit skeptischem Blick begutachtet Alexis den wohl bekanntesten Rasen der Welt und zupft vorsichtig daran. "Mmmmh, das sieht lecker aus! Auf geht's, Mami!", heißt es neben dem Beitrag, der schon über 95.000 Likes abgestaubt hat. Mit diesem niedlichen Posting hat die Tennis-Ikone auf jeden Fall schon mal alle Herzen im Rasen-Mekka Wimbledon geworden.

Mama Serena nimmt nach einem Jahr Babypause wieder an dem renommierten Tennis-Turnier in London teil. Erst Anfang Juni ist sie bei den French Open in Paris auf die große Tennis-Bühne zurückgekehrt.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und Baby Alexis Olympia in Windsor

Anzeige

Instagram / alexisohanian Alexis Ohanian, Alexis Olympia Ohanian Jr. und Serena Williams (v.l.) in Windsor

Anzeige

Cameron Spencer/Getty Images Serena Williams bei den French Open

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de