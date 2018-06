Ein weiteres Geschwisterchen für Prinz George (4), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis? Erst vor zwei Monaten brachte Herzogin Kate (36) ihren jüngsten Spross auf die Welt. Seither genießen sie und ihr Mann Prinz William (36) neben ihren vielen royalen Terminen das Familienleben. Die Rolle als Eltern soll den beiden sogar so gut gefallen, dass ein Insider von Life&Style jetzt wissen will: Kate sei bereits wieder in anderen Umständen: "Diejenigen, die Kate nahestehen, sagen, dass Kate mit Baby Nummer vier schwanger sei", so der Royal-Experte.

Chris Jackson/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de