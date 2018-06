Sorgt er nun mit Beharrlichkeit für ein Liebes-Comeback? Am Montag wurde es traurige Gewissheit: Daniele Negroni (22) und Tina Neumann (16) sind tatsächlich kein Paar mehr. Vorangegangen war eine heftige Auseinandersetzung, in der es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Nun, da die beiden Social-Media-Stars getrennt sind, beteuert der Sänger auch weiterhin seine Liebe für seine Ex. Zumindest seine Fans geben sich sicher, dass er Tina zurückerobern wird – genau das scheint Daniele auch vorzuhaben.

In seinem neuen Instagram-Posting gibt sich der Ex-DSDS-Star nachdenklich. Zu einer Denkerpose am Straßenrand schreibt er: "Manchmal sitze ich einfach nur da und denke... 'Was wäre wenn...'" – plus den Hashtag #TrueLove, also wahre Liebe. Bereits mehrfach hatte Daniele nach dem folgenschweren Streit noch gefühlvolle Botschaften an seine Verflossene gepostet und in Erinnerungen geschwelgt. Ob er die 16-Jährige mit seinem Durchhaltevermögen zur Reunion bewegen will?

Von seinen Fans erhält der Musiker, der klar bestreitet, seine Ex geschlagen zu haben, jede Menge Zuspruch. "Du und Tina passen einfach perfekt zusammen. Du schaffst das", lautet nur eine der ermutigenden Nachrichten, die der Dschungelcamp-Finalist in seinen Storys teilte. Glaubt ihr, Daniele und Tina könnten sich wieder zusammenraufen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

P. Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni und Tina Neumann auf der Aftershowparty beim ECHO 2018

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, ehemaliger DSDS-Kandidat

Andreas Rentz/Getty Images Tina Neumann und Daniele Negroni

