Society-Sternchen Sabia Boulahrouz (40) ist in letzter Zeit wieder häufiger in den sozialen Medien anzutreffen! Wer dem Model online folgt, weiß auch, dass die Brünette vor allem vor anstehenden Projekten immer fleißig Schnappschüsse teilt – während ihrer Dance Dance Dance-Zeit war sie zuletzt besonders aktiv. Nach einer knapp zweimonatigen Online-Pause lässt die Tänzerin ihre Fans jetzt erneut intensiv an ihrem Leben teilhaben. Doch mit diesem Schnappschuss zog sie nun alle Blicke auf sich!

Ihr aktuelles Instagram-Foto geht unter die Haut! In Hamburg ließ sich Sabia ein neues Tattoo stechen. Welches Motiv ihren rechten Arm nun ziert, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Bildunterschrift macht ihre Aufnahme aus dem Tattoo-Studio ganz besonders spannend: "Neue Dinge entwickeln sich", ließ die brünette Schönheit durchschimmern. Welches aufregende Ereignis bei der Ex von Rafael van der Vaart (35) demnächst wohl ansteht? Ihre Community sitzt bisher noch immer auf heißen Kohlen.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die dreifache Mutter in der diesjährigen Staffel von Global Gladiators zu sehen sein wird. Abgedreht sind die Folgen schon. Ob die knallharten Battles in Thailand den Adrenalinjunkie auf den schmerzhaften Besuch beim Tätowierer vorbereitet haben? Von Aufregung sah man in Sabias Gesicht während der Session jedenfalls keine Spur!

Becher / WENN Sabia Boulahrouz bei der "Nacht der Legenden" in Hamburg

obs/ProSieben Die "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

Instagram / sabia_boulahrouz Alexander Kumptner beim "Dance Dance Dance"-Finale 2016

