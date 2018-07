Von wegen Ehe-Aus! Bei Hollywoodstar Cameron Diaz (45) und Gitarrist Benji Madden (39) brodelt bereits seit Monaten die Gerüchteküche. In ihrer Beziehung soll es heftig kriseln. Der Grund: Cameron wünscht sich angeblich schon lange ein Kind – nur leider vergeblich! Die neuesten Paparazzi-Pics des Powercouples erzählen aber jetzt eine ganz andere Geschichte: Im romantischen Italienurlaub sind Benji und Cameron wieder heftig am Turteln!

Gemeinsam mit Filmproduzent David Katzenberg und seiner Frau Stellina gönnen sich die Schauspielerin und der Good Charlotte-Star gerade ein paar entspannte Tage in Florenz. Und auf den Paparazzi-Schnappschüssen aus dem Pärchenurlaub ist von Beziehungsproblemen keine Spur. Ganz im Gegenteil. Eng umschlungen spazierten sie durch den Garten ihres Luxushotels – und hätten dabei wohl kaum verliebter wirken können. "Sie liefen Arm in Arm umher und lachten und redeten so süß miteinander", verriet ein Augenzeuge dem Onlineportal E! News. "Sie sind verrückt nacheinander und das merkt man auch."

Cameron und Benji haben bereits 2015 geheiratet. Schon kurz nach dem Jawort kamen die ersten Spekulationen über einen unerfüllten Kinderwunsch auf. Wie Insider berichten, soll die Blondine mittlerweile sogar extrem unter diesem Problem leiden.

Noel Vasquez/GC Images Benji Madden und Cameron Diaz bei einem Basketballspiel in Los Angeles

Anzeige

Steve Jennings/Getty Images Cameron Diaz bei der Breakthrough Prize Awards Ceremony 2014

Anzeige

Photographer Group / Splash News Cameron Diaz und Benji Madden beim Verlassen einer Party in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de