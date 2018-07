Neuer Wirbel um Jennifer Hudson (36): Die Sängerin wird für einen Auftritt im Werbespot für einen Ölkonzern jetzt übel angefeindet. Im Spot singen Jennifer und fünf weitere Musiker den Song "Best Day Of My Life". Dazu werden die angeblichen Vorteile von nachhaltiger Erdölgewinnung für eine saubere Zukunft gezeigt. Für Aktivisten eine heuchlerische Aktion des Konzerns und offenbar Grund genug für Morddrohungen gegen die 36-jährige Schauspielerin im Netz.

Ein Insider berichtete in einem Interview gegenüber Radar Online, dass Jennifer gedroht wurde, man würde sie anzünden und mit Glas erstechen. Zum Schutz der "Dreamgirls"-Darstellerin zeigte man ihr nicht alle Kommentare, berichtete die Quelle weiter.

Auch sonst macht die Sängerin zurzeit eine schwere Zeit durch: Jennifer steckt mitten in einem Sorgerechtsstreit mit Noch-Ehemann Ex-Wrestler David Otunga (38), bei dem sie sogar eine einstweilige Verfügung gegen David erwirkt hatte.

Vor zehn Jahren war das Privatleben der Sängerin in die Schlagzeilen geraten, weil ihr Ex-Schwager William Balfour drei ihrer Familienmitglieder brutal ermordet hatte.

Instagram / iamjhud Jennifer Hudson mit Schulterpad-Jacke

Anzeige

Jewel Samad/AFP/Getty Images Jennifer Hudson bei einer Party bei den 60. Grammy Awards

Anzeige

Joe Kohen / Getty Images Jennifer Hudson und David Otunga auf der New York Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de