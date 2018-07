Das frische Liebesglück von Sarah Lombardi (25) erfreut nicht nur ihre Fans! Seit Kurzem ist bekannt, dass der Berliner Roberto der neue Mann an ihrer Seite ist. Nach einiger Zurückhaltung teilte die Sängerin nun das erste gemeinsame Selfie mit ihrem Schatz. Und dazu schrieb nun auch ein besonderer Follower einen Kommentar: Sarahs Ex Pietro Lombardi (26) hinterließ dem Paar einen lieben Online-Gruß.

Unter dem Instagram-Pic findet sich die kurze, aber aussagekräftige Botschaft des Ex-DSDS-Stars: Der Musiker kommentierte das Selfie mit einem Herz-Emoji und zwei zusammengepressten Händen, die ein High Five oder ein Gebet darstellen können – definitiv ein Zuspruch für die Liebe seiner Ex! Die Fans feiern Pietro für seine Reaktion und freuen sich, dass er und Sarah nach ihrer spektakulären Trennung so harmonisch miteinander umgehen können – und das nicht nur, wenn es um den gemeinsamen Sohn Alessio (3) geht.

Pietro hatte schon Monate vor Sarahs offizieller Liebes-Verkündung gewusst, dass seine Noch-Ehefrau wieder verknallt ist. Ihr erstes Posting mit Roberto hatte den "Phänomenal"-Interpreten daher gar nicht gewundert. "Ich wusste davon. Sie hatte vor einem halben Jahr erzählt, dass sie jemand kennengelernt hat, aber nicht wen", hatte der Single-Dad vor Kurzem offenbart.

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi 2018 zu Besuch in der neunten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto im Movie Park

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de