Kim Kardashian (37) ist in großer Sorge um ihren Mann! In den vergangenen Monaten hat Kanye West (41) eine wahrhaftige Achterbahnfahrt durchlebt: Nach einem Interview-Skandal wurde der Rapper von der Presse zunächst geächtet – die erfolgreiche Veröffentlichung seines neuen Albums "Ye" brachte dem Musiker dann eine Welle der Fan-Euphorie ein. Nach den Höhen und Tiefen macht sich seine Frau nun Gedanken um ihren Schatz: Sie soll einen mentalen Zusammenbruch befürchten!

Wie eine Quelle dem Magazin Radar Online verriet, sei Kim bereits dabei, sich auf einen Rückschlag ihres Liebsten vorzubereiten. Kanye schwelge in manischem Glück über den Erfolg seiner Platte – und genau das versetze die 37-Jährige in Angst: "Kanye hat alles in dieses Album gesteckt und ist so happy. Aber Kim wartet nur auf die nächste Depression, die nach dem Fan-Hype sicher folgen wird!", erklärte der Insider. Der Grund für die starken Stimmungsschwankungen sei die bipolare Störung des 41-Jährigen. Aktuell soll die Mutter seiner Kinder versuchen, den "Famous"-Interpreten zu einem gesünderen Lebensstil zu bewegen.

Dass das öffentliche Bild des dreifachen Vaters seine Emotionen stark beeinflusst, hatte Kanye erst kürzlich in einem Interview verdeutlicht: Nach den schlimmen Schlagzeilen über das Statement, in dem er die Sklaverei in den USA als freie Wahl bezeichnet hatte, habe der Musiker um seine Ehe gefürchtet.

Neilson Barnard / Getty Images Kanye West in Los Angeles

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian

