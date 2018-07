Herzogin Meghan (36) überzeugt in allen Lebenslagen! In den vergangenen Wochen hat für die Frau von Prinz Harry (33) so einiges im Terminplan gestanden. Neben Verpflichtungen an der Seite ihres Mannes musste die einstige Schauspielerin auch ihren ersten Solotermin mit Schwiegeroma Queen Elizabeth II. (92) überstehen. Mit ihrem stilvollen Look hat Meghan auch dabei die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dass es dafür aber gar nicht eines Designerlooks bedarf, bewies die Neu-Herzogin jetzt bei einem Charity-Polo-Turnier: In Sommerkleid, Sandalen und mit einem Strohhut auf dem Kopf begeisterte sie die Royal-Fans!

