Sie verbringt ganz entspannt Zeit mit Freunden! Herzogin Meghan (36) hat sich wirklich eine Pause verdient – nach ihrer märchenhaften Hochzeit mit Prinz Harry (33) vor mehr als einem Monat stand für die frischgebackene Royal-Lady ein Termin nach dem anderen an. Nun konnte die Ex-Schauspielerin nach Erledigung ihrer Pflichten ihre Freizeit genießen und auf einen formellen Dress-Code verzichten. Bei einem Polo-Spiel feuerte Meghan ihren Schatz Harry sowie Schwager William (36) an und begeisterte in einem lockeren Sommerkleid!

In der britischen Grafschaft Berkshire sollte es eigentlich um die beiden Prinzen gehen, die beim Audi Polo-Cup für einen wohltätigen Zweck antraten. Allerdings stahl Meghan mit ihrem recht freizügigen Outfit den beiden Brüdern eindeutig die Show. Gut gelaunt präsentierte sie ihre trainierten Oberarme in einem karierten Midi-Dress in Crème- und Brauntönen. Dazu trug sie flache braune Sandalen, einen Strohhut und Sonnenbrille – ein rundum legerer Look.

Williams Ehefrau, Herzogin Kate (36), fehlte indes auf dem Event. Stattdessen bekam Meghan Unterstützung von Tennisspielerin Serena Williams (36) und ihrem Ehemann Alexis Ohanian (35). Mit Serena ist Meghan schon seit längerer Zeit eng befreundet. Deshalb gehörte die Sportlerin zusammen mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Töchterchen Alexis Olympia auch zu den zahlreichen prominenten Gästen, die Meghans und Harrys Trauung mitfeierten.

Splash News Prinz Harry beim Audi Polo Cup

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan beim Audi Polo Cup

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und Baby Alexis Olympia in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de