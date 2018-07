Paola Maria (24) setzte nun einen lange gehegten Wunsch in die Tat um! Am Montagabend brachte die Beauty-Bloggerin in Zusammenarbeit mit der Marke LVLY ihre erste eigene Gesichtspflegelinie heraus. Promiflash traf die 24-Jährige beim "LVLY paola maria by dm"-Launch in Berlin und erlebte die Unternehmerin sichtlich gerührt. "Ich kann es immer noch nicht fassen. Als ich das alles gerade hier so gesehen habe mit den ganzen Leuten, war ich wirklich den Tränen so nah. Es wirkt wie ein Traum", verriet der YouTube-Star. Doch nicht nur beruflich läuft es rund – auch privat könnte die Liebste von Sascha Koslowski nicht glücklicher sein: Das Ehepaar erwartet momentan ein Baby!

