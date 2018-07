Die WM-Euphorie macht auch vor den Royals nicht halt. Erstmals in der Turniergeschichte konnte sich die englische Nationalmannschaft am vergangenen Dienstag im Elfmeterschießen durchsetzen – und steht mit dem Sieg gegen Kolumbien nun im Viertelfinale. Das macht aber nicht nur Millionen von Fans glücklich, sondern auch ihren zukünftigen Thronfolger: Prinz William (36) ist stolz auf seine Landsleute – und richtet nun unterstützende Worte an die Kicker!

Der Herzog von Cambridge ließ seinen Gefühlen kurz nach dem Spiel freien Lauf und schrieb auf dem offiziellen Twitter-Account des Kensington Palace: "Ich könnte nicht stolzer auf England sein – ein Sieg im Elfmeterschießen! Ihr habt euch euren Platz unter den acht besten Teams des Worlcup mehr als verdient." Die Truppe von Trainer Gareth Southgate (47) solle wissen, dass das gesamte Land hinter ihr stehe und gespannt auf den kommenden Samstag blicke. Auch William kann es offenbar kaum erwarten, wie er mit den motivierenden Worten "Auf geht's, England!" klarmacht.

Dass auch der Liebste von Herzogin Kate (36) dem Ballsport verfallen ist, bewies er mit seinem Post nicht zum ersten Mal. Weil er wusste, dass er das Spiel gegen Panama vor einigen Tagen aufgrund eines offiziellen Termins mit Prinz Hussein von Jordanien (38) verpassen würde, ließ der 36-Jährige das Match extra aufnehmen – und widmete sich der Aufzeichnung ganz lässig nach getaner Arbeit.

Dan Mullan/GettyImages Die englische Nationalmannschaft beim WM-Elfmeterschießen gegen Kolumbien

Andrew Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei der St Patrick's Day Parade 2018

Instagram / kensingtonroyal Prinz William und Prinz Hussein von Jordanien

