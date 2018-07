Ist Angelina Jolie (43) frisch verliebt? Im September 2016 hatten die Schauspielerin und ihr Nochehemann Brad Pitt (54) mit der Nachricht von ihrer Trennung ihre Fans schockiert: Das einstige Traumpaar reichte die Scheidung ein und liefert sich seither einen erbitterten Rosenkrieg! Während Brad in der Zwischenzeit bereits einige Turteleien nachgesagt wurden, blieb es eher ruhig im Liebeslieben von Angelina. Das könnte sich jetzt ändern: Die Schönheit soll wieder in festen Händen sein!

Ein Insider packte nun gegenüber Radar Online aus und plauderte aus dem Beziehungsnähkästchen: Demnach soll Angelina ihr Herz an einen millionenschweren Kunsthändler aus England verloren haben. "Angelina hält sich sehr bedeckt, sie will einen Medienzirkus um ihren neuen Mann vermeiden, aber sie ist sehr happy. Sie hat ihn bereits ihren Kindern vorgestellt", verriet die Quelle. Für den Informanten sei das ein Zeichen dafür, wie ernst die Sache für die sechsfache Mutter sei. Die 43-Jährige wolle ihre neue Liebe allerdings so lange geheimhalten, bis die Scheidung von Brad offiziell durch ist.

Aktuell steht die mehrfache Golden Globe-Gewinnerin für den zweiten Teil des Disney-Streifens "Maleficent" in Großbritannien vor der Kamera – und nutze jede freie Minute, um den mysteriösen, britischen Unbekannten zu treffen. "Sie verbringt mit ihrem Freund bei jeder Gelegenheit romantische Wochenenden auf dem englischen Land, weit weg von neugierigen Augen", verriet der Bekannte des Hollywood-Stars weiter.

E-Press / Splash News Angelina Jolie und ihre Kinder Zahara, Pax, Knox, Vivienne, Maddox und Shiloh in Paris

Jason Merritt/Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premieren-Gala von "By the Sea"

WENN Angelina Jolie, Schauspielerin

