Herzogin Meghan (36) versteht was von Fashion! Das neueste Mitglied der Royal Family ist wohl das Vorbild vieler junger Mädchen: Sie ist wunderschön, immer gut gekleidet und hat vor zwei Wochen noch dazu wortwörtlich ihren Traumprinzen geheiratet. Doch auch der Hochzeitsschmuck der ehemaligen Schauspielerin hat es ganz schön in sich. Denn dieser soll mehr als eine Million Euro wert sein!

Der Verlobungsring der royalen Schönheit wurde von Prinz Harry (33) selbst entworfen. Der große Diamant in der Mitte wird laut der Bild auf etwa drei Karat geschätzt. Die zwei kleineren Edelsteine stammen aus einer Brosche von Lady Diana (✝36). Im Ganzen wird der Ring auf etwa 160.000 Euro geschätzt. Auch Meghans andere Accessoires waren nicht günstig. Die von ihr getragenen Diamant-Ohrringe sind etwa 69.000 Euro wert, ihr 18-karätiges Armband aus Weißgold sogar stolze 276.000 Euro. Beides stammt von Cartier, einem sehr bekannten und hochwertigen Juwelier. Ihre Tiara wurde schon 1932 für Queen Marys Hochzeitstag angefertigt und ist somit ganze 86 Jahre alt. Ihr etwaiger Wert liegt bei 515.000 Euro. Das Highlight des Schmucks war allerdings der Ring, den Herzogin Meghan nach ihrer Hochzeit auf der Party getragen hat. Er gehörte ebenfalls Harrys Mutter Diana und besteht aus 24-karätigem Gelbgold. In der Mitte der Kostbarkeit liegt ein großer, quadratischer Aquamarin, der von mehreren kleineren Diamanten eingerahmt wird. Dieses Stück dürfte in etwa 85.000 Euro wert sein.

Bedenkt man, dass das sicher nur ein kleiner Teil aus Meghans Schmuckkästchen ist, kann man erahnen, wie viele wertvolle Schätze sich noch in ihrem Besitz befinden. Sie wird sicher noch genügend Gelegenheiten haben, ihre restlichen Juwelen vorzuführen. Und ganz bestimmt kommt hier und da noch ein Accessoire von ihrem Prinzen dazu.

Splash News / Zak Hussein Meghan Markle zeigt ihren Verlobungsring

Anzeige

Getty Images Meghan Markle bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018

Anzeige

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de