Sie bekommt endlich weibliche Unterstützung! Schon zwei Jungs schenkte Schauspielerin Luisana Lopilato (31) ihrem Mann Michael Bublé (42). Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit kam ihr erster Sohn Noah (4) zur Welt, 2016 folgte der zweieinhalb Jahre jüngere Elias (2). Ganz bald schon darf sich die Familie jetzt über Baby Nummer drei freuen. Laut argentinischen Medien ist das Model dieses Mal mit einem Mädchen schwanger. Jetzt bestätigte der Sänger die Gerüchte um das Geschlecht und verriet außerdem: Der Countdown bis zur Geburt läuft!

Der 42-Jährige konnte seine Vorfreude im Radio-Interview mit Today FM einfach nicht länger verbergen: "Mein erstes kleines Mädchen wird in drei Wochen auf die Welt kommen und das habe ich noch nie vorher in der Öffentlichkeit erzählt." Als ob der Schmusesänger seinen Worten selbst kaum Glauben schenken könne, wiederholte er noch einmal überschwänglich: "Ich werde eine Tochter bekommen!" Abschließend machte er seiner Frau, die ihm immerhin den reichen Kindersegen beschert hat, noch eine süße Liebeserklärung: "Ich liebe dich so sehr, mein Schatz", ließ der Kanadier die 31-Jährige wissen.

Mit einem ihrer Kinder machte das Paar bereits eine schwere Zeit durch. Im November 2016 wurde bei ihrem Ältesten, Noah, Leberkrebs festgestellt. Nach der Diagnose legten Michael und Luisana ihre Karrieren auf Eis, um sich voll und ganz auf die Genesung des damals Dreijährigen zu konzentrieren. Inzwischen hat der Junge die Krankheit besiegt.

Andrew Chin/ Getty Images Michael Bublé bei den Juno Awards in Vancouver

Anzeige

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato in Lima, Peru

Anzeige

Facebook/ Michael Bublé Michael Bublé mit seiner Ehefrau Luisana Lopilato und seinen Söhnen Noah und Elias

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de