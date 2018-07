Der Spaß geht in die nächste Runde. Die Fans der beliebten Castingshow The Voice of Germany haben jetzt allen Grund zur Freude: Die Dreharbeiten für die anstehende achte Staffel sind seit vergangenem Dienstag in vollem Gange. Aufgeregt sind aber nicht nur die leidenschaftlichen TV-Zuschauer: Auch die Coaches der Musiksendung sind vor lauter Vorfreude auf die neuen musikalischen Abenteuer ganz aus dem Häuschen!

Pünktlich zum Start der Dreharbeiten teilten Yvonne Catterfeld (38), Mark Forster (34), Michi Beck (50) und Smudo (50) jetzt ein harmonisches Gruppen-Selfie mit Show-Neuzugang Michael Patrick Kelly (40) auf ihren Instagram-Kanälen. Mit dem Hashtag #welcomepaddy macht Mark klar: Der Ex-Kelly Family-Star ist in der "The Voice"-Familie herzlich willkommen und schon jetzt Teil der humorvollen Gang.

Der 40-Jährige wird in diesem Jahr erstmals auf dem roten Stuhl sitzen und das Grüppchen der alten Show-Hasen sicherlich ordentlich aufmischen. Dass er es nämlich kaum erwarten kann, nun endlich die Nachfolge von Publikumsliebling und Vorjahresgewinner-Teamleiter Samu Haber (42) anzutreten und sich ganz seiner neuen Aufgabe zu widmen, zeigt Paddy unter anderem mit den Hashtags #TalentsvomFeinsten und #CoachFightsvomFeinsten. Ob er der Kampfansage an seine Mitstreiter gerecht werden wird und am Ende den Sieg ins Team Paddy holen kann, was meint ihr?

P. Hoffmann/WENN.com Michael Patrick Kelly beim LEA Award in Frankfurt am Main

Richard Hübner Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Yvonne Catterfeld und Samu Haber

ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Samu Haber bei "The Voice of Germany"

