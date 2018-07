Kommt nun endlich das langersehnte zweite Soloalbum? Nach knapp vier Jahren verließ Zayn Malik (25) 2015 die Boyband One Direction und veröffentlichte ein Jahr später seine Debütplatte "Mind of Mine". Seitdem scharren seine Fans mit den Füßen, denn das Nachfolgewerk wurde immer wieder verschoben – was auch von der On-Off-Beziehung mit Gigi Hadid (23) beeinflusst wurde. Das könnte sich bald ändern. Im Netz hat er einen kleinen Vorgeschmack gepostet.

"Das Album ist auf dem Weg. Habe einige Überraschungen für euch. Hier ist eine Kostprobe", schrieb der tätowierte Hottie auf Twitter zu dem musikalischen Appetithappen. Dazu postete er seine Cover-Version von Beyoncés (36) "Me, Myself & I", die mittlerweile 1,54 Millionen Mal aufgerufen worden ist. Mit diesem Song sind nun zwei sichere Album-Tracks bekannt. Im April hatte er schon seine Single "Let Me" auf den Markt gebracht. Ein genaues Erscheinungsdatum des Albums wurde noch nicht genannt und auch der Titel bleibt trotz anderthalbjähriger Arbeit weiter ein Geheimnis.

Ende 2017 sagte Zayn in einem Interview mit dem Musikmagazin Fader, dass er nur noch mit der Song-Auswahl des fertigen Materials hadere. Wegen der Trennung von Gigi im März 2017 nach zwei Jahren Beziehung wollte er Tracks von der Platte werfen, da der Großteil von dem Model handele. Wie sein Tweet andeutet, ist sich der Sänger seit der kürzlichen Liebes-Reunion offenbar wieder sicher über die Auswahl der Titel.

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

Dia Dipasupil/Getty Images Zayn Malik bei der New York Fashion Week

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

